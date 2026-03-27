Работодателям грозит штраф за вызов сотрудников на работу в выходные дни

Работодателю грозит административная ответственность за незаконное привлечение сотрудника к работе в выходной или праздничный день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Ивана Курбакова.
По действующему законодательству, работа в такие дни допускается только с согласия сотрудника. Исключения возможны в отдельных случаях, предусмотренных нормами трудового права.
За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Санкции включают предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.
Отдельные категории работников не могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни. К ним относятся беременные женщины и несовершеннолетние, за исключением отдельных творческих профессий.
Сотрудники с инвалидностью, а также женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут быть привлечены к работе только при наличии письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
