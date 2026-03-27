Аналитики подсчитали продажи шаурмы в России в начале 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Аналитики подсчитали продажи шаурмы в январе-феврале 2026 года по регионам России: наиболее заметный рост произошел в Якутии (+45%), а падение — в Хабаровском крае (-29%). Об этом сообщают в IT-компании «Эвотор», исследовавшей данные более 150 млн чеков.
«В январе-феврале продажи шаурмы [в России] в натуральном выражении (штуках) упали на 12%, однако денежный оборот снизился всего на 1%. Это связано с ростом средневзвешенной цены на 13% — до 289 рублей за штуку. В то же время в ряде регионов спрос на это блюдо превысил прошлогодний. Например, в республике Саха (Якутия) в январе-феврале 2026 года продажи в натуральном выражении выросли на 45% (средневзвешенная цена — 343 рубля, +4% к прошлому году)», — говорится в сообщении компании.
Среди дальневосточных регионов, показавших сокращение продаж, оказался Приморский край — на 21% (средняя цена 310 рублей, +12%). Но самое значительное падение среди опубликованных компанией примеров произошло в Хабаровском крае — на 29% (378 рублей, +10%).
В целом результаты первых месяцев 2026 года соотносятся с цифрами за 2025-й. В 2025 году сильнее всего продажи (в штуках) выросли в Якутии на 68%. Уже тогда хабаровчане начали покупать шаурму реже — падение на 19% к предыдущему году, но это был не худший результат по стране. А в Приморье, в отличие от последних результатов, наблюдался рост на 12%.
Для подготовки исследования использовались агрегированные обезличенные данные продаж касс «Эвотор». Рассчитывались такие показатели, как средневзвешенная цена за одну единицу изделия, средний оборот шаурмы на точку и среднее число проданных изделий на точку.