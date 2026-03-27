Средний бюджет ремонта квартиры в России приблизился к полумиллиону рублей

Средний бюджет на ремонт жилья у россиян составляет 493 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования двух сервисов объявлений.
Согласно данным опроса, наиболее распространенный ориентир расходов — до 100 тысяч рублей. Такой бюджет выбирают 38 процентов респондентов, как правило, для косметических или локальных работ. Еще 29 процентов рассчитывают уложиться в сумму до 500 тысяч рублей.
По оценкам участников исследования, треть опрошенных считает, что их жилью требуется косметическое обновление. Масштабный ремонт необходим 14 процентам. Еще 9 процентов сообщили, что уже обновили часть квартиры. При этом 18 процентов оценивают свое жилье как современное и не требующее изменений, столько же отмечают отдельные устаревшие элементы без необходимости капитального ремонта.
В ходе работ россияне часто привлекают специалистов. Полностью доверяют ремонт профессионалам 17 процентов опрошенных. Еще 44 процента совмещают самостоятельные работы с привлечением мастеров на сложные этапы.
Среди востребованных специалистов чаще всего называют электриков — их услуги используют 44 процента респондентов. Далее следуют сантехники с показателем 42 процента и плиточники — 34 процента. Также востребованы маляры и штукатуры, а часть опрошенных обращается к комплексным ремонтным бригадам, сборщикам мебели и дизайнерам интерьеров.
При выборе оформления жилья респонденты чаще отдают предпочтение практичному интерьеру. Современные решения выбирают 22 процента, классический стиль — 18 процентов. Минимализм и скандинавский стиль предпочитают 16 процентов участников опроса, другие направления используются реже.
