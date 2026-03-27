Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 06:17 мск, биткойн снижался на 2,98% и находился на уровне $68,797 тыс. Курс Ethereum снижался на 4,13%, до $2,062 тыс.
По данным Coinmarketcap на 27 марта, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,36 трлн. Из них $1,375 трлн (58,3%) приходится на биткойн, $248,93 млрд (10,5%) — на Ethereum.
Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 99 тыс. трейдеров на сумму $329,05 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на эфир. Около $287,02 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $42,02 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре XYZ: SP500-USD стоимостью $9,31 млн.