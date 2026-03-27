Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 99 тыс. трейдеров на сумму $329,05 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на эфир. Около $287,02 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $42,02 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре XYZ: SP500-USD стоимостью $9,31 млн.