Снизили акцизы на бензин и отменили их на дизель на фоне кризиса в Индии

По данным издания, рост напряженности связан с военной операцией США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. В ответ иранская сторона заявила о проведении масштабных ударов и предупредила о возможных ограничениях на перевозку нефти через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья.