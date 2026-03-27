Снизили акцизы на бензин и отменили их на дизель на фоне кризиса в Индии

Власти Индии снизили акцизы на бензин и полностью отменили их на дизельное топливо на фоне нестабильности мировых рынков энергоресурсов. Об этом сообщает The Economic Times.

Согласно постановлению правительства, новые ставки вступили в силу немедленно. При этом уточняется, что изменения не распространяются на топливо, предназначенное для экспорта.

Одновременно пересмотрена структура акцизов на авиационное турбинное топливо, а также внесены изменения в другие сборы, предусматривающие льготы и корректировки.

Как отмечает издание, меры приняты в условиях резкой волатильности цен на топливо внутри страны. Давление на рынок усилилось из-за нестабильности мировых цен на нефть, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке.

По данным издания, рост напряженности связан с военной операцией США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. В ответ иранская сторона заявила о проведении масштабных ударов и предупредила о возможных ограничениях на перевозку нефти через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья.

