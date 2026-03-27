РНКБ «Развитие»: в Крыму сохраняется спрос на недвижимость бизнес-класса

Из данных следует, что в ценовом выражении минимальная стоимость 1 кв. м в сегменте бизнес-класса в феврале 2026 года составила 180 556 рублей, что практически совпадает с показателем февраля 2025 года (178 591 рубль), демонстрируя рост всего на 1%. Средневзвешенная цена за 1 кв. м достигла 377 300 рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с 329 200 рублями в феврале 2025 года. А вот максимальная цена за 1 кв. м в феврале 2026 года составила 788 317 рублей, что на 41,5% ниже показателя февраля 2025 года (1 115 529 рублей). Это снижение, считают эксперты, обусловлено уменьшением максимальной цены за 1 кв. м в сегменте апартаментов, которая в феврале 2025 года составляла 1 115 529 рублей, а в феврале 2026 года опустилась до 788 317 рублей.