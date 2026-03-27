РНКБ «Развитие»: в Крыму сохраняется спрос на недвижимость бизнес-класса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Спрос на недвижимость бизнес-класса в Крыму продолжил рост в 2026 году, при этом повышается интерес покупателя к лотам площадью до 20 кв. м. Об этом ТАСС сообщили эксперты отрасли.
«Полуостров сегодня по-прежнему остается локацией инвестиционного интереса для тех, кто рассматривает в качестве выгодного актива покупку недвижимости в курортной зоне. Год к году в бизнес-классе продано на 2,7% жилья больше: в феврале 2026 года реализовано 11 238,6 кв. м жилья, а в аналогичном периоде 2025 года — 10 930,6 кв. м. К тому же, апартаментов — а это формат с возможностью сервисного обслуживания — продается почти столько же, сколько квартир, что также говорит о сохраняющемся спросе на недвижимость в качестве инвестиций», — рассказала ТАСС начальник управления маркетинга и рекламы девелоперской компании ООО РНКБ «Развитие» Анастасия Журавлева.
Одной из заметных тенденций, по заключению экспертов, стал рост интереса к лотам площадью до 20 кв. м, который за год вырос почти на 71%.
Как следует из данных опрошенных ТАСС компаний, наиболее востребованными среди покупателей бизнес-класса остаются квартиры и апартаменты площадью от 20 до 50 кв. м, на втором месте по популярности — лоты площадью от 50 до 90 кв. м. На третьем месте — студии площадью до 20 кв. м: в феврале 2026 года было продано 12 таких объектов, и все они представлены исключительно апартаментами. Показатель вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было реализовано всего семь таких объектов. Спрос сохраняется и на крупные форматы — от 90 до 120 кв. м и более.
О разнице в стоимости «квадрата».
Из данных следует, что в ценовом выражении минимальная стоимость 1 кв. м в сегменте бизнес-класса в феврале 2026 года составила 180 556 рублей, что практически совпадает с показателем февраля 2025 года (178 591 рубль), демонстрируя рост всего на 1%. Средневзвешенная цена за 1 кв. м достигла 377 300 рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с 329 200 рублями в феврале 2025 года. А вот максимальная цена за 1 кв. м в феврале 2026 года составила 788 317 рублей, что на 41,5% ниже показателя февраля 2025 года (1 115 529 рублей). Это снижение, считают эксперты, обусловлено уменьшением максимальной цены за 1 кв. м в сегменте апартаментов, которая в феврале 2025 года составляла 1 115 529 рублей, а в феврале 2026 года опустилась до 788 317 рублей.
«Различие в стоимости квадратного метра жилой площади обусловлено множеством факторов, однако при прочих равных условиях ключевым параметром, оказывающим наиболее значительное влияние на ценообразование, является локация. Расположение в непосредственной близости к береговой линии не только увеличивает первоначальные затраты, но и обеспечивает высокую ликвидность объекта в долгосрочной перспективе. Этот фактор становится важным при принятии инвестиционных решений», — считает руководитель департамента консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой» Андрей Стряпухин.
Эксперт констатировал существенный рост средней стоимости апартаментов: разница за год составила 47%, в то же время аналогичные показатели в сегменте жилой недвижимости остались на прежнем уровне. По мнению Стряпухина, это свидетельствует о том, что потребители отдают предпочтение более дорогостоящим объектам, расположенным в привлекательных локациях, что обусловлено их инвестиционной привлекательностью.