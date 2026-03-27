В Монголии подорожают некоторые виды нефтепродуктов из России

УЛАН-БАТОР, 27 марта. /ТАСС/. Цены на импортируемые в Монголию российские нефтепродукты, кроме бензина Аи-92, будут расти постепенно в связи с ситуацией в мире. Об этом сообщил на брифинге замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.
«В связи с глобальной ситуацией нет иного выбора, кроме постепенного повышения стоимости топлива, за исключением бензина Аи-92. Его цена по соглашению с Россией остается на уровне $705 за тонну. Но стоимость других нефтепродуктов стабилизировалась на уровне: дизельного топлива “Евро-5” — до $1206 за тонну, Aи-95 — до $1176, Aи-98 — $1226, обычного дизельного топлива — $1385 и стандарта “Евро” — $1410», — привел данные представитель Минпрома.
Ранее он сообщил о том, что после запрета Китаем экспорта нефтепродуктов потребность в них в Монголии будет полностью обеспечиваться импортом из России, откуда за первые два месяца 2026 года было заказано 518 тыс. тонн нефтепродуктов.
«Их заказ в марте составил 181 тыс. тонн. По состоянию на 27 марта запасы в стране бензина Аи-92 составляют 90,1 тыс. тонн, или 42 дня, Аи-95 — 6,4 тыс. тонн, или 72 дня, дизельного топлива — 116 тыс. тонн, или 29 дней», — отметил замминистра.
Российско-монгольское соглашение.
О стабильности поставок нефтепродуктов две страны договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору поставками топлива, и подчеркнул, что РФ давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами.
Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.