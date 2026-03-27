Перевозчики КНР расширяют полеты за счет доступа к воздушному пространству РФ

Китайские авиакомпании увеличат число рейсов в Европу почти на 2 900 в летнем расписании 2026 года.

Китайские авиакомпании увеличат число рейсов в Европу почти на 2 900 в летнем расписании 2026 года. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на оценки экспертов.

Рост связан с возможностью использовать воздушное пространство России, что позволяет выполнять более короткие маршруты без дополнительных обходов. Это снижает затраты на топливо и сокращает время перелета.

По данным издания, крупнейший перевозчик добавит более 1 100 рейсов, другие крупные авиакомпании — сотни дополнительных вылетов. Увеличение затронет и более мелкие компании.

Аналитики отмечают, что общее число посадочных мест на маршрутах между Китаем и Европой летом 2026 года может вырасти до 12,1 миллиона против 10,4 миллиона годом ранее.

Ранее Россия закрыла свое воздушное пространство для ряда западных авиакомпаний в ответ на аналогичные ограничения. В результате европейские перевозчики сократили или отменили часть рейсов в Китай, что позволило китайским авиакомпаниям занять освободившиеся направления.

