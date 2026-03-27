Что случится с наличными после ввода цифрового рубля

Все же, несмотря на вероятное снижение роли наличных, полностью они исчезать не собираются, по крайней мере, в ближайшие 10−15 лет. Эксперт выделила несколько сфер, где наличные деньги продолжат оставаться актуальными: это сельская местность, где еще слабое развитие банковской инфраструктуры, старшее поколение, которое зачастую предпочитает привычные методы, а также ситуации, предполагающие необходимость анонимных транзакций или связанные с низким уровнем цифровой грамотности.