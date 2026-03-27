Что случится с наличными после ввода цифрового рубля

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, доля наличных денег в общем объеме денежных средств в России составляет около 10%, что заметно ниже, чем в большинстве развитых стран, где этот показатель может достигать 15−20% и выше.
В ходе тестирования цифрового рубля было выявлено, что его массовое внедрение к 2030 году потенциально способно снизить оборот наличных в стране примерно на 5−10%. Важно подчеркнуть, что объем всей денежной массы в принципе останется неизменным — средства лишь перейдут из бумажных купюр и монет в более безопасную и удобную цифровую форму.
Происходящее изменение структуры обращения связано с тем, что в некоторых сферах спрос на наличные средства может снизиться. В первую очередь, речь идет о таких областях, где важны скорость, удобство и прозрачность платежных процессов — это розничная торговля, предоставление государственных услуг и межрегиональные расчетные операции.
Все же, несмотря на вероятное снижение роли наличных, полностью они исчезать не собираются, по крайней мере, в ближайшие 10−15 лет. Эксперт выделила несколько сфер, где наличные деньги продолжат оставаться актуальными: это сельская местность, где еще слабое развитие банковской инфраструктуры, старшее поколение, которое зачастую предпочитает привычные методы, а также ситуации, предполагающие необходимость анонимных транзакций или связанные с низким уровнем цифровой грамотности.
Кроме этого, наличные средства останутся важным инструментом «подушки безопасности» на случай экономической нестабильности, кризисных ситуаций или отключения цифровых сервисов. Что касается безналичных расчетов, то они никуда не исчезнут и продолжат играть важную роль в повседневной жизни.
Банковские карты останутся основным средством получения заработной платы, пенсий и социальных пособий, а также продолжат использоваться для онлайн-покупок, международных переводов и совершения транзакций в пределах страны.
По мнению Главиной, в будущем возможна появление так называемой гибридной модели использования финансовых инструментов, где цифровой рубль и банковские карты будут функционировать в связке. Россияне получат возможность свободно переводить средства между счетами на банковских картах и цифровым кошельком, а также совершать быстрые и безопасные транзакции с минимальными комиссиями.
В то же время классические банковские карты сохранят свою значимость для более сложных и масштабных финансовых операций, таких как заимствования, инвестиции или крупные покупки. Таким образом, развитие цифровых возможностей не исключает, а скорее дополняет привычные формы расчетов, формируя комплексный и удобный финансовый сервис для граждан.