Дизтопливо в Чехии дорожает быстрее всего в ЕС — до 184 рублей за один литр

Дизельное топливо в Чехии демонстрирует самые быстрые темпы роста цен среди стран Евросоюза. Об этом сообщает агентство ČTK со ссылкой на аналитические данные.

При этом республика по-прежнему входит в число государств с относительно низкой стоимостью топлива. По этому показателю Чехия занимает восьмое место среди стран ЕС. Самые низкие цены зафиксированы на Мальте, в Болгарии и Словении, а наиболее высокие — в Нидерландах и Дании.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя ситуацию, заявил о недовольстве ростом цен на автозаправках. Он допустил возможность наличия картельного соглашения между компаниями и поручил антимонопольному ведомству проверить рынок.

По данным местных СМИ, стоимость дизельного топлива в стране выросла примерно на треть с начала военной операции США и Израиля против Ирана и достигла в среднем около 48 крон за литр, что составляет примерно 1,9 евро.

