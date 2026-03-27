Дизтопливо в Чехии дорожает быстрее всего в ЕС — до 184 рублей за один литр

Дизельное топливо в Чехии демонстрирует самые быстрые темпы роста цен среди стран Евросоюза. Об этом сообщает агентство ČTK со ссылкой на аналитические данные.
При этом республика по-прежнему входит в число государств с относительно низкой стоимостью топлива. По этому показателю Чехия занимает восьмое место среди стран ЕС. Самые низкие цены зафиксированы на Мальте, в Болгарии и Словении, а наиболее высокие — в Нидерландах и Дании.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя ситуацию, заявил о недовольстве ростом цен на автозаправках. Он допустил возможность наличия картельного соглашения между компаниями и поручил антимонопольному ведомству проверить рынок.
