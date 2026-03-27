Объемы газа в хранилищах Нидерландов сократились до рекордно низкого уровня

Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов снизились до 5,85 процента, обновив минимальные значения за весь период наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Показатель стал самым низким с 2011 года. Нидерланды относятся к числу стран с крупнейшими мощностями по хранению газа в Европе.
В других государствах ситуация различается. В Германии хранилища заполнены на 22,4 процента, во Франции — на 22,1 процента. Обе страны уже начали закачку газа.
При этом ряд стран продолжает отбор. В Австрии уровень заполнения составляет 35,6 процента, в Италии — 43,9 процента. В Словакии показатель находится на уровне 23,6 процента, в Венгрии — 33,1 процента, в Чехии — 29,2 процента.
В Румынии хранилища заполнены на 25,4 процента, в Болгарии — на 35,5 процента, в Бельгии — на 22,5 процента, в Дании — на 33,5 процента. В Латвии уровень составляет 22,2 процента, в Хорватии — 15,8 процента.
С начала отопительного сезона в октябре 2025 года страны Евросоюза отобрали из хранилищ более 69 миллиардов кубометров газа. Чистый отбор превышает 60 миллиардов кубометров и на 5,7 миллиарда кубометров больше объемов, закачанных летом.
По имеющимся данным, уже к середине февраля страны ЕС израсходовали весь газ, закачанный в летний период, и продолжают использовать остатки предыдущих лет.
