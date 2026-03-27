Дальневосточники стали реже уезжать: где интерес к локальному жилью самый высокий

Самый высокий интерес к покупке жилья внутри своего региона — в Приморье и Хабаровском крае. В Приморье лишь 2% всех договоров долевого участия заключены за пределами края. В Хабаровском крае — 11%, в Бурятии — 17%. В остальных регионах доля покупок на «большой земле» выше: в Якутии — 33%, на Сахалине — 34%, в Амурской области — 41%, в Забайкалье — 43%, а на Камчатке — 78%.
А вот жители Магаданской области и Чукотки в 99% случаев выбирают квартиры в других регионах — их привлекает более мягкий климат и развитая инфраструктура. В Еврейской автономной области этот показатель составил 98%, что связано с низким уровнем развития экономики.
