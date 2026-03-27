Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальневосточники стали реже уезжать: где интерес к локальному жилью самый высокий

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ФедералПресс. Жители Дальнего Востока стали реже покупать жилье за пределами округа. По данным «Востокгосплана», за 11 месяцев 2025 года на сделки вне ДФО пришлось 25% договоров долевого участия — на 21% меньше, чем пять лет назад. Основная причина — расширение программы дальневосточной и арктической ипотеки, которая стимулирует покупки внутри макрорегиона.

Источник: Freepik

Самый высокий интерес к покупке жилья внутри своего региона — в Приморье и Хабаровском крае. В Приморье лишь 2% всех договоров долевого участия заключены за пределами края. В Хабаровском крае — 11%, в Бурятии — 17%. В остальных регионах доля покупок на «большой земле» выше: в Якутии — 33%, на Сахалине — 34%, в Амурской области — 41%, в Забайкалье — 43%, а на Камчатке — 78%.

А вот жители Магаданской области и Чукотки в 99% случаев выбирают квартиры в других регионах — их привлекает более мягкий климат и развитая инфраструктура. В Еврейской автономной области этот показатель составил 98%, что связано с низким уровнем развития экономики.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Владивостока, которые недавно купили квартиры в новостройках, все чаще жалуются на серьезные недочеты в новом жилье.