₽80 млн выплатят бездомному за годы, проведенные в тюрьме и психбольнице

В США бездомный мужчина получит компенсацию в размере 975 тысяч долларов (около 80 млн рублей) за незаконное лишение свободы после ошибки полиции.

В США бездомный мужчина получит компенсацию в размере 975 тысяч долларов (около 80 млн рублей) за незаконное лишение свободы после ошибки полиции. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, 54-летний мужчина был задержан в Гонолулу, штат Гавайи, когда спал на улице. Его приняли за другого человека, находившегося в розыске по делу о наркотиках.

Несмотря на заявления о допущенной ошибке, мужчину поместили в изолятор, где он провел четыре месяца. Позднее его перевели в психиатрическое учреждение, где он находился более двух лет.

По информации родственников, мужчина страдал психическим заболеванием. Врачи сочли его утверждения о путанице проявлением бреда и назначили лечение с применением седативных препаратов.

После освобождения пострадавший подал иск к властям. Суд постановил выплатить ему 975 тысяч долларов за счет бюджета города Гонолулу. Дополнительно он может получить еще 200 тысяч долларов от штата Гавайи.

Как установлено в ходе разбирательства, причиной ошибки стали данные, указанные самим мужчиной в 2011 году. Тогда он назвал фамилию своего деда, совпавшую с фамилией разыскиваемого лица.

По итогам процесса власти заявили о необходимости корректировки информации в базах данных, чтобы исключить повторение подобных случаев.

