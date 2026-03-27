Ремонт 16 км теплосетей запланирован в 2026 году во Владивостоке

В 2026 году планируется отремонтировать 16 километров трубопроводов во Владивостоке. Об этом сообщили на штабе по подготовке к отопительному сезону под председательством главы города Константина Шестакова, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Уже известны некоторые объекты, подлежащие ремонту в 2026 году. Так, среди объектов, которые запроектированы и будут отремонтированы в этом году, — улица Горная, перекладка сетей на Светланской, Давыдова, Вилкова, Народном проспекте», — говорится в сообщении.
Общий бюджет ремонта — 1 млрд 791 млн рублей. Часть работ выполнят ресурсоснабжающие организации, часть — частные сетевые компании.
По словам мэра, благодаря программе реконструкции, число аварийных отключений тепла в городе сократилось на 27%.
«В 2026 году подходы и темпы такие же, в списки вошли те участки, на которых чаще всего случались аварии», — отметил глава города.
Напомним, что в 2025 году во Владивостоке обновили 27,8 км теплосетей. Объёмы работ в 2026 году могут увеличиться, если удастся сэкономить на торгах.