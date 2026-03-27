Импортные виски и коньяк скоро взлетят в цене

Пошлина на ввоз в РФ крепкого алкоголя из недружественных стран с 1 мая 2026 года может повыситься с нынешних 3 евро до 5 евро за литр спирта в напитке, сообщает издание «Коммерсантъ» (18+). Большей частью эта мера ударит по коньяку из Франции, виски из США, Великобритании и Японии, предложение которых может сократиться.