Импортные виски и коньяк скоро взлетят в цене

Повышение пошлин на «забугорный» алкоголь будет частично переложено на конечного потребителя.

Источник: PrimaMedia.ru

Пошлина на ввоз в РФ крепкого алкоголя из недружественных стран с 1 мая 2026 года может повыситься с нынешних 3 евро до 5 евро за литр спирта в напитке, сообщает издание «Коммерсантъ» (18+). Большей частью эта мера ударит по коньяку из Франции, виски из США, Великобритании и Японии, предложение которых может сократиться.

С сентября 2024 года в России действует пошлина на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции. По словам источника издания на рынке, о её повышении может быть объявлено уже в апреле.

Увеличение пошлин призвано снизить «проседание» спроса на российские коньяк и виски, пояснил другой собеседник газеты.

Эксперты считают, что эта мера ожидаемо приведет к существенному подорожанию зарубежного алкоголя ко второй половине текущего года. Однако от нее выиграют крупные российские производители коньяка и виски, а российский бюджет получит дополнительные деньги.

Как и в предыдущие периоды, рост издержек будет частично переложен на конечного потребителя, отмечает один из экспертов. Как следствие, доля импортного алкоголя в нижнем и среднем ценовых сегментах снизится.

