Пенсионеры теряют деньги из-за ловушки банков

Особенно уязвимы в таких ситуациях пенсионеры, которые зачастую плохо разбираются в тонкостях сложных финансовых инструментов и рисках, связанных с ними, сообщает ИА DEITA.RU.
Им предлагают различные инвестиционные и страховые программы под видом выгодных предложений, обещая высокие доходы и дополнительные бонусы. Однако зачастую такие вложения не только не приносят обещанных доходов, а могут привести к значительным потерям личных средств.
Такой мошеннический прием называется мисселингом, что переводится как «некорректная продажа» — это когда один финансовый продукт предназначается под видом другого, более выгодного или безопасного. Недавно один из интернет-пользователей поделился ситуацией, которая хорошо иллюстрирует распространенность таких схем.
Он признался, что не является специалистом в области финансовых продуктов, но по необходимости изучал материалы, так как его маме навязали сомнительный продукт. По его словам, он заметил, что такие схемы встречаются очень часто, и это не исключение, а скорее правило.
Жителю пришлось наблюдать, как его мама пришла в банк с желанием закрыть старый вклад и открыть новый с более привлекательным процентом в 16%, а в итоге на неё напустили предложение, от которого трудно было отказаться.
Сотрудник банка предложил открыть два якобы одинаковых вклада с очень высокими ставками — 36% и 21,56% годовых — с обещаниями, что государство сделает дополнительные выплаты или предоставит налоговые вычеты. Всё это было красиво оформлено, с подробными выгодами и привилегиями, так что женщине казалось, будто она попала в сказочную сказку.
Однако на позднем этапе, когда пенсионерка уже начала сомневаться в искренности предложений и обратилась за советом к сыну, выяснилось, что условия оказались куда сложнее. Оказалось, что вывести деньги из таких продуктов практически невозможно, а попытка ведет к полной потере всех бонусов и даже части личных средств, примерно 20%.
Плюс к этому, получить налоговые вычеты оказалось невозможно, а все «преимущества» замораживаются на долгие годы — 5 лет для пенсионеров и 15 лет для других клиентов. Эксперты отмечают, что подобные схемы — не редкость, и мошеннические финансовые продукты все чаще используют для обмана доверчивых граждан.
Экономист Герман Ткаченко подчеркнул, что пенсионеры являются особенно привлекательной целевой группой для подобных схем из-за своей доверчивости и нехватки знаний в области инвестиций. Эксперт добавил, что эти предложения зачастую весьма заманчиво выглядят, но на деле не обладают реальной прозрачностью и зачастую бывают фиктивными.
Важной рекомендацией является то, что такие инвестиционные или страховые схемы, обещающие сверхвысокую доходность с государственными бонусами, требуют очень тщательного изучения условий и тонкостей. Пенсионерам советуют не подписывать никаких договоров на месте и лучше консультироваться с родственниками или специалистами, хорошо разбирающимися в финансовых вопросах, прежде чем принимать окончательное решение.
В случае, если навязали нежелательный продукт, необходимо помнить, что у клиента есть право написать официальную жалобу в банк. В случае необходимости, обратиться в регуляторные органы, такие как Центробанк, Росфиннадзор или другие уполномоченные организации по финансовому контролю.
Закон предоставляет возможность расторгнуть договор, например, в течение 14−30 дней после подписания, не потеряв при этом свои деньги и бонусы. Важно действовать вовремя и не оставлять проблему без внимания, чтобы избежать последующих финансовых потерь и сохранить свои средства.