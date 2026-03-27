С омского перевозчика взыскали почти полмиллиона за зажатую руку пассажирки

Омские приставы сообщили в пятницу, 27 марта 2026 года, о взыскании в пользу пожилой женщины 447 тысяч рублей.
«86-летняя женщина обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда к индивидуальному предпринимателю. Происшествие произошло на остановке общественного транспорта “Первомайский кинотеатр”: гражданка ожидала транспорт, когда подъехал автобус, двигавшийся в сторону улицы В. Бархатовой. Водитель высадил пассажиров и закрыл дверь, но затем, услышав крики, заметил, что рука женщины застряла в дверях. После этого он открыл дверь, и пострадавшая зашла в салон, жалуясь на боль», — говорится в релизе приставов.
Пассажиры автобуса вызвали скорую помощь, после чего женщину доставили в больницу. Экспертиза показала, что у пострадавшей диагностирован закрытый перелом локтевой и лучевой костей в средней трети со смещением отломков. Ей провели операции, а характер травм был квалифицирован как вред здоровью средней тяжести. Во время лечения женщина не могла вести привычный образ жизни: заниматься домашними делами, гулять, ходить в магазины за продуктами и предметами первой необходимости. Все это сопровождалось физическими болями и нравственными страданиями.
Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав индивидуального предпринимателя выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя, а также возместить расходы на оплату услуг представителя. Общая сумма взыскания составила 447 тысяч рублей.
Предприниматель оперативно исполнил решение суда и в полном объеме перечислил всю сумму взыскательнице.