Автомобиль Перизат Кайрат за 80 млн тенге хотят бесплатно отдать госорганам

Автомобиль Перизат Кайрат, который оценили в 79,4 млн тенге, хотят бесплатно отдать госорганам, обратил внимание Nege.Aqsha.

Источник: Курсив

Департамент государственного имущества и приватизации Астаны выставил на продажу черный автомобиль Mercedes-Benz S450 с госномером 777KPK01 2024 года выпуска. В комплекте с машиной передается ключ с установленной сигнализацией Pandora. Объявление о торгах, которые пройдут 7 апреля, опубликовано на сайте e-qazyna.

Как отмечает издание, возможна безвозмездная передача государственным органам этого автомобиля.

Перизат Кайрат.

25 июля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам огласил приговор по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой. Суд признал их виновными в мошенничестве и отмывании денег.

Перизат назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ее мать получила 7 лет заключения. Им также запрещено заниматься благотворительной деятельностью.

Материальный ущерб в солидарном порядке в пользу 50 потерпевших составил 1 582 649 591 тенге.

Ранее сообщалось, что Перизат Кайрат подозревают в хищении денег, предназначенных для пострадавших от паводков, и растрате более 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины. Активистка потратила пожертвования на покупку дорогих авто, элитной недвижимости, украшений, одежды и отдых за границей.

