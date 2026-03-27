Риск отключений: власти Молдавии предупредили о дефиците электроэнергии в стране

Правительство Молдавии предупредило о возможных отключениях электроэнергии 27 марта в часы пик. Об этом сообщает официальный телеграм-канал властей.

По данным правительства, с 18:00 до 22:00 ожидается значительный дефицит электроэнергии. Причина — невозможность нарастить импорт на фоне повреждения линии электропередачи Исакча — Вулканешты, проходящей через территорию Украины.

Власти заявили о риске временных отключений для поддержания стабильности энергосистемы. Жителей и предприятия призвали сократить потребление электроэнергии в указанный период и подготовиться к возможным перебоям.

На этой неделе парламент страны ввел режим чрезвычайного положения из-за повреждения ключевой инфраструктуры. Указанная линия обеспечивает до 60−70 процентов потребления электроэнергии в республике, за исключением Приднестровского региона.

По оценкам, в часы максимальной нагрузки дефицит может достигать 350−400 мегаватт.

По оценкам, в часы максимальной нагрузки дефицит может достигать 350−400 мегаватт.