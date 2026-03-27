Финнарушения на 51 млрд тенге выявили после аудита в Костанайской области

«На заседании Высшей аудиторской палаты РК рассмотрены итоги государственного аудита эффективности использования ресурсов государства в Костанайской области. (…) В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на Т51 млрд, неэффективное планирование и использование бюджетных средств — на Т50 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.
Аудиторское заключение показывает рост валового регионального продукта в области, однако социально-экономические показатели улучшаются нестабильно, а на уровне исполнительных органов выявлены системные пробелы в управлении и планировании.
По данным, доходы местного бюджета за 2020−2024 годы увеличились на 75%, при этом доля собственных доходов выросла лишь на 7% — с 29% до 36,1%.
Кроме того, при исполнении бюджета допущено привлечение заимствований на Т30 млрд при наличии Т19 млрд неиспользованных остатков, что свидетельствует о несогласованности между планированием расходов и долговой нагрузкой.
«Сохраняется низкая динамика притока прямых иностранных инвестиций. Шесть из восьми инвестпроектов стоимостью Т188 млрд, которые планировалось запустить в 2025 году, не введены в эксплуатацию. Отмечаются недостатки при исполнении Программы развития области. В 2022—2024 годах из плана мероприятий по ее реализации ежегодно исключалось от 12 до 164 бюджетных инвестиционных проектов», — отметили аудиторы.
При реализации ряда инфраструктурных проектов выявлены системные нарушения, связанные с низким качеством проектно-сметной документации. Из-за этого часть объектов либо не введена в эксплуатацию, либо требует доработок уже во время строительства.
По информации ВАП, несмотря на государственную поддержку 352 субъектов предпринимательства на сумму Т11 млрд, 179 из них прекратили деятельность, а еще 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест, что указывает на недостаточный уровень мониторинга и оценки эффективности предоставляемой помощи.
«Зафиксированы признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого частного бизнеса, что нарушает принципы конкуренции и снижает эффективность СПК», — сказано в сообщении.
Аудиторы отмечают, что в регионе недостаточно контролируется качество дорожно-строительных работ. При осмотре 12 объектов обнаружены дефекты, включая просадки и разрушения асфальтобетонного покрытия, в том числе на участках, где работы уже проводились ранее.
«Агропромышленный комплекс остается ключевой отраслью региона. Однако, несмотря на ежегодное выделение господдержки, ее развитие характеризуется нестабильностью. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства с 2022 года показывает снижение, поголовье животных сократилось, а количество ликвидированных сельхозпредприятий выросло», — добавили в ВАП.
В сфере государственных закупок в области выявлены нарушения на сумму Т12 млрд, включая допуск и признание победителей, не соответствующих требованиям конкурсной документации, необоснованное использование «особого порядка» закупок с пометкой «Для служебного пользования», а также закупки у единственного поставщика под предлогом чрезвычайной ситуации.
«По проектам строительства врачебных амбулаторий завышение стоимости медицинского оборудования составило порядка Т200 млн. При этом отдельные позиции фактически приобретались в 18−46 раз дешевле, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией. Цены на отдельные виды оборудования формировались на основании прайс-листов компании, признанной банкротом», — заявили аудиторы.
По 52 случаям материалы направлены для возбуждения административного производства.