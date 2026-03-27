Прогноз курса тенге: что ждет инвесторов в пятницу

По итогам торгов четверга доллар США закрылся на отметке 481,90 тенге.
Валютная динамика и ожидания.
Нефтяной сектор продолжает оставаться ключевым фактором для валютного рынка, реагируя на события на Ближнем Востоке и колебания мировых цен на нефть. Стоимость барреля Brent поднялась до $101,90.
В условиях высоких цен на энергоносители Казахстан получает значительные доходы, а отношение к риску на рынке остается минимальным.
Прогноз по валютам на пятницу:
- Доллар США — 475−485 тенге
- Евро — 550−570 тенге
- Рубль — 5,70−6,00 тенге
- Китайский юань — 69−71 тенге