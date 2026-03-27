Шутка в рабочем чате 1 апреля может стоить новосибирцам работы

Пытаясь пошутить в рабочем чате 1 апреля, стоит понимать, что шутки бывают разными: остроумными, смешными, оскорбительными, унижающими достоинство и даже умаляющими авторитет компании. Об этом предупредила адвокат, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова, пишет «Газета.Ru». Она отметила, что неважно, какой день в календаре: будь то первое апреля или третье сентября — шутка в корпоративном мессенджере является дисциплинарным проступком и может стать поводом для наказания. «В течение рабочего дня работники должны заниматься только делами, перерывами в выполнении своих трудовых обязанностей и не мешать другим сотрудникам работать. По сути, использование рабочего чата не по назначению — это нарушение трудовой дисциплины. Оно идёт вразрез с нормами Трудового кодекса РФ и внутреннего трудового распорядка», — пояснила эксперт.
Закон позволяет работодателю реагировать на подобные нарушения. В зависимости от обстоятельств он может высказать замечание, объявить выговор или даже уволить сотрудника. «Ключевое условие для наиболее строгой меры наказания (увольнения) — наличие у работника неснятого дисциплинарного взыскания (если с момента его наложения не истёк годовой срок)», — отметила Глазкова. При принятии решения работодатель оценивает целый комплекс факторов: была ли шутка оскорбительной или циничной, унижала ли она кого-то из коллег, влияла ли на репутацию компании, а также учитывает стаж сотрудника, наличие у него взысканий и поощрений. «Обоснованно ли применение того или иного вида дисциплинарного взыскания — это оценочная категория. Возможно, работник и не хотел никого обидеть, и это была неудачная первоапрельская шутка. А его руководство и другие сотрудники всё восприняли по-другому», — добавила адвокат.
Если работник считает, что его уволили незаконно — без предварительных взысканий или без учёта всех обстоятельств, — он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. «Срок обращения в суд в данном случае сокращён и составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки. Если сотрудник не согласен с замечанием или выговором — то три месяца. При незаконном увольнении он может потребовать восстановления на работе, взыскания заработка за всё время вынужденного прогула и компенсации морального вреда», — резюмировала Глазкова.