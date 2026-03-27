В Ленобласти ввели новые правила оплаты электроэнергии

Изменения внесли после жалоб местных жителей.

В Ленинградской области действуют новые правила оплаты электроэнергии. Эту тему обсудили на внеочередном заседании регионального парламента.

Власти региона начали получать множество жалоб от местных жителей. Оказалось, что Ленобласти заметно выросли счета за электричество в отопительный сезон для части домохозяйств.

«С начала отопительного сезона очень много вопросов поступает от жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга по поводу оплаты и выставления счетов за электрическую энергию», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам представителей аппарата управления Ленобластью, новые правила оплаты электричества снизят нагрузку прежде всего на тех, кто живет в негазифицированных домах и использует электроэнергию для отопления. Об этом пишет online47.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше