Казахстанцы начали массово покупать рубли впервые с 2024 года

Чистые покупки или продажи валюты населением — это разница между покупкой и продажей валюты на протяжении месяца казахстанскими обменниками. Впервые за долгое время чистые покупки рублей казахстанцами оказались в плюсе на 1 млрд тенге. До этого в течение более чем года казахстанцы продавали больше рублей, чем покупали.
На пике в июле 2025 года казахстанцы в чистом виде продали рублей на 53 млрд тенге. По сравнению с февралем 2025 года покупки российской валюты казахстанцами выросли в 13 раз (с −12,5 млрд тенге).
Среди регионов самый значительный спрос на рубли наблюдался в Карагандинской области — 785 млн тенге, ВКО — 489 млн тенге и Акмолинской области — 384,7 млн тенге. При этом в Алматы и Астане нетто-покупки рублей по-прежнему в минусе (-921 и −379 млн тенге соответственно), но при этом также сместились ближе к положительной зоне.
Отметим, что в марте 2026 года курс рубля впервые за год опустился ниже 6 тенге. При этом тренд на небольшое ослабление рубля к тенге наблюдался и в феврале. В настоящее время курс составляет 5,87 тенге за рубль.