Казахстанец, связанный с семьей Тасмагамбетова, вошел в компанию миллионера Ракишева

Персона последнего наиболее интересна и загадочна — согласно базе данных самбистов, он родился в 1978 году и с 1997 по 2005 годы четырежды занял на чемпионате мира по самбо призовое место (трижды третье и единожды второе). Кроме того, спортсмен стал чемпионом Казахстана в 2003-м и бронзовым призером кубка мира в 1996-м.
Вероятность того, что речь идет просто о полном тезке нового топ-менеджера горно-металлургического холдинга, остается низкой. При сравнении данных Adata с информацией в базе данных самбистов совпал даже возраст — сейчас Мусралиеву 47 лет.
В данный момент бизнесмен владеет и руководит двумя компаниями — Veless и Sat Corp. Последняя занимается оптовой торговлей авиационным бензином и керосином и была создана только в феврале 2023 года.
Торговая компания Veless, в свою очередь, существует еще с 2013 года. За это время в ней сменилось шесть учредителей. Одним из них, с 2013 по 2021 год, была Асель Тасмагамбетова — супруга бизнесмена Кенеса Ракишева и старшая дочь Имангали Тасмагамбетова (бывшего акима Алматы и Астаны, премьер-министра, министра обороны, посла РК в России). Помимо этого, Тасмагамбетова занимает 8-е место в рейтинге самых влиятельных женщин в Казахстане по версии Forbes.
Однако это не единственная имеющаяся связь Мусралиева с Ракишевым. В сентябре 2024 года дзюдоист был избран в совет директоров угольной компании «Шубарколь Премиум» после продажи компании в пользу Ракишева и совладельца ERG Шухрата Ибрагимова. Примечательно, что уже в декабре 2024-го Мусралиева с поста убрали.
В декабре 2025 года стало известно, что Ракишев перестал быть совладельцем «Шубарколь Премиум», доля отошла Ибрагимову.
Кенес Ракишев занимает 23-е место в рейтинге богатейших казахстанцев по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в $435 млн.