Казахстанец, связанный с семьей Тасмагамбетова, вошел в компанию миллионера Ракишева

Торговая компания Veless, в свою очередь, существует еще с 2013 года. За это время в ней сменилось шесть учредителей. Одним из них, с 2013 по 2021 год, была Асель Тасмагамбетова — супруга бизнесмена Кенеса Ракишева и старшая дочь Имангали Тасмагамбетова (бывшего акима Алматы и Астаны, премьер-министра, министра обороны, посла РК в России). Помимо этого, Тасмагамбетова занимает 8-е место в рейтинге самых влиятельных женщин в Казахстане по версии Forbes.