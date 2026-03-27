Аэропорт «Минск» переходит на летний режим работы с 29 марта

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск объявил о начале перехода на летний график полетов.
Уточняется, что весенне-летнее расписание полетов начнет действовать 29 марта и продлится до 24 октября.
«С 29 марта вступает в действие весенне-летнее расписание полетов. Его действие продлится до 24 октября 2026 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национального аэропорта «Минск».
Планируется, что регулярные полеты будут выполнятся по 34 направлениям. В число основных авиакомпаний, которые будут выполнять полеты согласно новому сезонному расписанию — национальный авиаперевозчик Белавиа, а также российские авиакомпании Аэрофлот, Азимут, Северсталь, РедВингз, Победа.
В аэропорту обратили внимание, что из-за перехода на летний режим работы время отправления и прибытия рейсов по некоторым направлениям изменится.
Расписание носит планируемый характер, добавили в компании.