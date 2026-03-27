Аэропорт «Минск» переходит на летний режим работы с 29 марта

В аэропорту обратили внимание, что из-за перехода на летний режим работы время отправления и прибытия рейсов по некоторым направлениям изменится.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск объявил о начале перехода на летний график полетов.

Уточняется, что весенне-летнее расписание полетов начнет действовать 29 марта и продлится до 24 октября.

«С 29 марта вступает в действие весенне-летнее расписание полетов. Его действие продлится до 24 октября 2026 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национального аэропорта «Минск».

Планируется, что регулярные полеты будут выполнятся по 34 направлениям. В число основных авиакомпаний, которые будут выполнять полеты согласно новому сезонному расписанию — национальный авиаперевозчик Белавиа, а также российские авиакомпании Аэрофлот, Азимут, Северсталь, РедВингз, Победа.

Кроме того пассажирские рейсы из национального аэропорта «Минск» будут выполнять иностранные перевозчики FlyDubai (Дубай), Air China (Пекин, Сиань), Uzbekistan Airways (Ташкент), SCAT (Алматы).

В аэропорту обратили внимание, что из-за перехода на летний режим работы время отправления и прибытия рейсов по некоторым направлениям изменится.

Расписание носит планируемый характер, добавили в компании.

