Предприниматели Хабаровского края в 1,4 раза нарастили ресурсы в ВТБ

В Хабаровском крае средний и малый бизнес за 2025 год нарастил объем средств, размещенных в ВТБ, на 44%, до 59,8 млрд рублей. Большую часть портфеля пассивов — 71% — сформировали срочные ресурсы: их объем увеличился на 67%, до 42,4 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Остальной объем пришелся на срочное размещение: депозиты сформировали 17,4 млрд рублей (+8%).
— Средний и малый бизнес гибко реагирует на рыночные изменения, управляя своими финансовыми потоками. Прошлый год дал возможность предпринимателям получать дополнительный доход от временно свободных денежных средств, размещая их в депозиты и неснижаемые остатки. Начавшийся деловой год уже показывает сохранение тенденции: спрос на эти продукты сохраняется. Также бизнес использует максимально гибкий инструмент овернайтов, которые дают возможность наращивать капитал предприятия даже в ночное время, — прокомментировал показатели вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.