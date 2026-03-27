21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей одобрили в Нижегородской области

Выделение участков под 21 инвестиционный проект на сумму 13,8 млрд рублей одобрили в Нижегородской области. Решение приняли 26 марта на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве. Большая часть инициатив связана с развитием туризма и промышленности, в результате чего планируется создать более 500 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе губернатора.
Среди туристических проектов — глэмпинг в деревне Голошубиха Кстовского района и база отдыха в Городецком округе. В промышленности основной акцент сделан на Дзержинск: здесь появятся производства влажных салфеток, переработки полимерных отходов, химических реагентов, а также крупный складской комплекс и цех средств индивидуальной защиты.
Кроме того, в Богородске планируют наладить выпуск органических удобрений и торфа, а в Борском округе построят теннисный спорткомплекс.
С начала 2026 года в регионе уже поддержали проекты почти на 32 млрд рублей. По оценкам властей, это позволит создать свыше 700 рабочих мест и укрепить позиции области как одного из лидеров инвестиционного рейтинга страны.