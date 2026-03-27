21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей одобрили в Нижегородской области

Выделение участков под 21 инвестиционный проект на сумму 13,8 млрд рублей одобрили в Нижегородской области. Решение приняли 26 марта на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве. Большая часть инициатив связана с развитием туризма и промышленности, в результате чего планируется создать более 500 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе губернатора.