В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах

Ранее был заключен контракт на текущий год с целью замены 604 лифтовых кабин со сроком службы более 25 лет. Работы по их обновлению уже начались.
Также планируется замена 81 лифта, признанного непригодным для эксплуатации, в домах, формирующих фонд капремонта на специальных счетах.
Еще 17 кабин будут заменены в рамках региональной программы капитального ремонта.
Напомним, что формирование адресного перечня МКД по замене лифтового оборудования осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области на основании информации предоставленной от администраций муниципалитетов.
