Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах

В текущем году в рамках программы «Государственная поддержка собственников жилья» будет дополнительно заменено 242 лифтовых кабины в многоквартирных домах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Волжского района.

Источник: Freepik

Ранее был заключен контракт на текущий год с целью замены 604 лифтовых кабин со сроком службы более 25 лет. Работы по их обновлению уже начались.

Также планируется замена 81 лифта, признанного непригодным для эксплуатации, в домах, формирующих фонд капремонта на специальных счетах.

Еще 17 кабин будут заменены в рамках региональной программы капитального ремонта.

Напомним, что формирование адресного перечня МКД по замене лифтового оборудования осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области на основании информации предоставленной от администраций муниципалитетов.

Ознакомиться с адресным перечнем можно на официальном сайте Фонда по ссылке.