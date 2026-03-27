Ямы залатали на 19 дорогах в Иркутске — узнали, где теперь свежий асфальт

Дефекты на участках восстанавливали с начала недели.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 марта. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» проводят ямочный ремонт на улицах Иркутска. С начала недели дефекты покрытия проезжей части устранили на участках 19 дорог во всех районах города.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, дорожное покрытие восстанавливают литым асфальтом. Дорожники устранили ямы на участках улиц Старо-Кузьмихинская, Сурнова, Ленина, Карла Либкнехта, Лермонтова, Ямская, Поленова, Иркутской 30-й Дивизии, Красноярская, Челнокова, Рабочего Штаба, Ширямова, Пискунова, Верхняя Набережная, Дорожная, Розы Люксембург, на бульваре Постышева, объездной Ново-Ленино, а также на Ушаковском мосту.

«На участках с интенсивным движением работы проводим в ночное время. В первую очередь выезжаем на улицы, по которым были обращения жителей. С учетом этого постоянно корректируем планы по ямочному ремонту», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Мира в Иркутске, рассчитанный на два года, подрядчики продолжат делать в этом году. Готовность объекта специалисты оценивают в 85%. В этом году запланированы работы на участке от Новаторов до Марии Ульяновой.