Леса на Луганщине будут восстановлены

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наибольший урон лесам в ЛНР в связи с боевыми действиями с 2014 года был нанесен в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном и Кременном, где изменения лесного покрова достигают 60%.
Об этом говорится в «Белой книге» ЛНР.
Исследователи отмечают, что именно эти территории потребуют максимальных усилий при восстановлении лесных ресурсов по завершении боевых действий. Кроме того, согласно данным книги, площадь лесных пожаров, вызванных в том числе боевыми действиями, увеличилась с 2022 года в 1,64 раза, а частота случаев возгорания — в 6 раз. Однако с момента вступления ЛНР в состав Россию в регионе началась реализация комплексной работы по восстановлению пострадавших лесных массивов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
