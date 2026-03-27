В калининградском аэропорту Храброво задерживаются 20 рейсов

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, восемь самолетов не могут вылететь из российского эксклава на основную территорию России. Еще для 12 бортов установлен временный запрет на прилет.

Источник: "Российская газета"

Задерживаются в основном дневные и вечерние рейсы. Как ранее сообщили в Росавиации, временные ограничения вводились из-за очередной атаки беспилотников на Ленинградскую область. В настоящее время они сняты, однако возникли сдвиги в расписании.

Так, например, в Калининградскую область отложили рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги и Саратова. Из самого западного региона страны пассажиры не могут вылететь в две российские столицы, а также в Уфу.

В Храброво попросили заранее уточнять информацию о рейсах на онлайн-табло, в кол-центре или непосредственно у авиакомпаний перед выездом в аэропорт.

Регулярные задержки рейсов на калининградском направлении наблюдаются с 23 марта. Они начались на фоне массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в регионе произошли серьезные сдвиги в расписании.

