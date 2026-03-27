В Омске на Левом берегу до 2040 года построят парковку и автоцентр

Здесь, наряду с уже существующими автоцентрами, разместят несколько новых объектов для машин.

Источник: Om1 Омск

На портале мэрии проходит общественное обсуждение проекта планировки территории на Левом берегу. Речь идёт об участке между Дианова, Кондратюка, Звёздной и несуществующей пока улицей, которой заранее дали многообещающее название «Проектируемая улица номер 11».

Как стало известно порталу Om1.ru, здесь в течение следующих 14 лет, до 2040 года включительно, планируют возвести несколько объектов, предназначенных для обслуживания авто. В списке — четырёхэтажная парковка на 820 мест, автоцентр, магазин и ряд других объектов. Интересно, что всего в документе указано 12 новых построек, однако, судя по данным Дубльгиса и спутниковым снимкам, не менее половины из них уже построено и работает. Возможно, речь идёт о том, чтобы включить их в существующие градостроительные документы.

Общественное обсуждение проекта продлится до 16 апреля.