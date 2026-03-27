Жизненно необходимое электричество или нелегальная связь: провайдеры провоцируют жителей Новосибирской области поддержать нарушителей

Ранее специалисты компании выявили здесь самовольное размещение телекоммуникационного оборудования на 256 опорах линий электропередачи (ЛЭП).
Энергетики освободили энергообъекты от незаконных линий связи, которые не позволяли провести полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Эти меры позволили устранить угрозу надежности электроснабжения жителей посёлка Посевная и минимизировать риски повреждения линий электропередачи.
При самовольном размещении ВОЛС на опорах ЛЭП провайдеры не учитывают нормативные требования к эксплуатации энергообъектов и монтируют линии связи без оглядки на энергобезопасность — например, слишком близко к проводам линии электропередачи.
В таком случае несанкционированная ВОЛС мешает энергетикам обслуживать электросети и оперативно устранять повреждения, поскольку препятствует доступ электромонтера к оборудованию. Кроме того, близкое расположение проводов чревато схлестыванием (особенно при неблагоприятных погодных условиях), а если ВОЛС смонтируют с большим отступом от проводов ЛЭП, нарушится габарит сетевой инфраструктуры (расстояние от нижней части провода до земли), что повышает риск обрывов техникой при прохождении под линиями электропередачи. Всё это может стать причиной аварийных отключений электроэнергии.
Когда же совместный подвес оптоволокна оформляется легально и согласовывается с энергетиками, специалисты выдают технические условия, где предусмотрены все нюансы, позволяющие эксплуатировать инфраструктуру надлежащим образом.
По данным осмотров, которые регулярно проводят сотрудники «Россети Новосибирск», с начала года в Новосибирской области выявлено около 12 тысяч опор с самовольными подвесами ВОЛС. При этом в отношении 70% из них не установлены собственники и не заключены договоры на их размещение, потому что провайдеры, собирая денежные средства с потребителей за услуги связи, не хотят нести затраты за пользование опорами и на переустройство линии связи в соответствии с техническими требованиями. Тем самым операторы неосновательно обогащаются за счёт потребителей и сетевой организации.
В «Россети Новосибирск» подчёркивают, что приоритетом компании остаётся обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности энергообъектов региона. Поэтому энергетики продолжат освобождать ЛЭП от самовольно размещённых объектов, которые угрожают бесперебойной передаче электроэнергии. С начала года такие ВОЛС уже демонтированы почти с 200 опор ЛЭП.
В этой ситуации особенно поражает недобросовестное поведение отдельных телеком-операторов: они рассылают абонентам сообщения сомнительного содержания и склоняют их к поддержке незаконных действий. В социальных сетях такие провайдеры публикуют «советы» — например, рекомендуют через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» оформлять жалобы на действия энергетиков, которые якобы оставляют жителей без связи.
При этом компания «Россети Новосибирск» действует строго в соответствии с нормами законодательства и выполняет свою основную функцию: обеспечивает сохранность энергообъектов и надежность электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и систем жизнеобеспечения.
В отличие от энергетиков, недобросовестные провайдеры намеренно нарушают закон: размещают оборудование на чужом имуществе без согласования технических проектов и учёта требований безопасности. По сути, угрозу устойчивой связи создают сами телеком-операторы, заведомо выбирая нелегальный путь расширения своей сети.
Местным жителям стоит критически относиться к подобным «советам». Выбор остаётся за ними: что важнее — жизненно необходимое электричество или нелегальная связь, которая перестанет работать при первой же аварии на электросетях, вызванной самовольным подвесом ВОЛС.