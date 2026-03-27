Жизненно необходимое электричество или нелегальная связь: провайдеры провоцируют жителей Новосибирской области поддержать нарушителей

По данным осмотров, которые регулярно проводят сотрудники «Россети Новосибирск», с начала года в Новосибирской области выявлено около 12 тысяч опор с самовольными подвесами ВОЛС. При этом в отношении 70% из них не установлены собственники и не заключены договоры на их размещение, потому что провайдеры, собирая денежные средства с потребителей за услуги связи, не хотят нести затраты за пользование опорами и на переустройство линии связи в соответствии с техническими требованиями. Тем самым операторы неосновательно обогащаются за счёт потребителей и сетевой организации.