Новосибирская область расширяет научное сотрудничество в сфере медицины с ДНР

С содержательным научным докладом на конференции выступил руководитель Центра трансплантологии и хирургии печени, заведующий отделением ГБУЗ Новосибирской области «Государственной областной клинической больницы», кандидат медицинских наук, доцент Поршенников Иван Анатольевич. В своём выступлении он рассказал об опыте межрегионального взаимодействия при реализации трансплантационной программы в городе Новосибирске. В рамках конференции состоялись рабочие встречи между новосибирскими и донецкими учёными, были достигнуты договорённости о дальнейших направлениях сотрудничества в области гражданской и военной медицины.