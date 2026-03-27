Новосибирская область расширяет научное сотрудничество в сфере медицины с ДНР

С приветственным словом выступил заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко. Он поблагодарил организаторов мероприятия за приглашение на конференцию ФГБУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака» Министерства здравоохранения Российской Федерации и отметил, что Новосибирская область установила тесные научные связи с Донецким представительством Российской академии наук и медицинскими учреждениями Донецка.
Так, реализуется совместный федеральный грант в области ожоговой медицины, намечен ряд перспективных направлений по военной медицине. Новосибирские медики и учёные на постоянной основе выезжают в ДНР, обмениваются опытом, принимают участие в совместных операциях, оказывают гуманитарную поддержку. Отдельные слова благодарности Евгений Прохоренко выразил донецким врачам, оказывающим оперативную медицинскую помощь нашим военнослужащим-участникам СВО. Также с приветственным словом по видеоконференцсвязи выступил председатель СО РАН Валентин Пармон.
С содержательным научным докладом на конференции выступил руководитель Центра трансплантологии и хирургии печени, заведующий отделением ГБУЗ Новосибирской области «Государственной областной клинической больницы», кандидат медицинских наук, доцент Поршенников Иван Анатольевич. В своём выступлении он рассказал об опыте межрегионального взаимодействия при реализации трансплантационной программы в городе Новосибирске. В рамках конференции состоялись рабочие встречи между новосибирскими и донецкими учёными, были достигнуты договорённости о дальнейших направлениях сотрудничества в области гражданской и военной медицины.