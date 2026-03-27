Новые трубы для ремонта теплосетей завезли в Новосибирск

Новосибирская теплосетевая компания уже сформировала значительный запас материалов для работ 2026 года. На склады поступило около 5,6 тысячи метров труб с пенополиуретановой изоляцией, а также порядка двух тысяч тонн металлических труб из запланированных 5,7 тысячи.
Дополнительно заготовлена примерно треть необходимого объёма железобетонных конструкций. Эти материалы используют как при ремонте, так и при строительстве новых участков теплосетей.
Как отметил представитель компании, к середине мая планируется полностью укомплектовать склады. Задача — исключить даже кратковременные простои подрядчиков из-за нехватки материалов.
Для этого Сибирская генерирующая компания расширила логистические возможности. За последние два года площадь центральных складов увеличили примерно на две трети — до 85 тысяч квадратных метров.
Дополнительно выделено ещё 28 тысяч «квадратов» под склад рядом с ТЭЦ-5, а также арендовано около 34 тысяч квадратных метров. В развитие инфраструктуры вложено почти 40 млн рублей: средства направили на реконструкцию складских площадок и создание специализированных зон для хранения горючих материалов с соблюдением всех требований безопасности.