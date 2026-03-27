Резиденты ОЭЗ «Авангард» вложили более 20 млрд рублей в производства

В их число входит десять компаний.

Источник: Om1 Омск

На начало 2026 года резиденты особой экономической зоны «Авангард» вложили в свои производства 21,3 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК Омск» со ссылкой на презентацию о деятельности ОЭЗ.

Резидентами «Авангарда» являются десять компаний, а общий объем заявленных инвестиций оценивается в 129,9 млрд рублей. Отмечается, что пока только одно предприятие уже запустило производство. Речь идёт об Омском электротехническом заводе, который ввёл производство комплектующих крепёжных изделий и соединительных деталей. Остальные девять производств планируется запустить с 2026 по 2029 год.

Для десяти резидентов ОЭЗ «Авангард» предоставили 157,6 га земли на площадке в Советском округе Омска. Сейчас здесь находится 290 га земли под производства.

Также существует и новая площадка Особой экономической зоны в Кировском округе, площадь которой составляет 198 га. По словам генерального директора ОЭЗ «Авангард» Виктора Соболева, сейчас идут переговоры о размещении на этой территории порядка пяти компаний.