Резиденты ОЭЗ «Авангард» вложили более 20 млрд рублей в производства

Резидентами «Авангарда» являются десять компаний, а общий объем заявленных инвестиций оценивается в 129,9 млрд рублей. Отмечается, что пока только одно предприятие уже запустило производство. Речь идёт об Омском электротехническом заводе, который ввёл производство комплектующих крепёжных изделий и соединительных деталей. Остальные девять производств планируется запустить с 2026 по 2029 год.