Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-35 рейтинга надежности Forbes

В 2025 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне А (RU) с позитивным прогнозом и присвоило наивысший среди рейтингуемых банков ESG-рейтинг ESG-2 (AA+), прогноз «стабильный», что соответствует самой высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления и отражает устойчивые позиции банка на рынке и нацеленность на устойчивый рост.