Порядка 4,7 трлн рублей частных инвестиций привлекли в регионы благодаря инфраструктурным кредитам

Механизмы инфраструктурных бюджетных (ИБК), специальных казначейских (СКК) и казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) помогают создавать комфортные условия для жизни россиян, а также дают импульс социально-экономическому развитию регионов России, сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
По его словам, с 2021 года проекты, реализованные с участием средств ИБК и СКК, поспособствовали привлечению порядка 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций.
«Проекты, реализуемые с помощью инфраструктурных кредитов, способствуют развитию территорий и экономическому росту, стимулируют приток частных инвестиций. Кроме того, благодаря таким проектам построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тысячи рабочих мест. На сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия, включая 576,7 км дорог и более 2,1 тысяч км коммунальных сетей», — сказал Василий Купызин.
Гендиректор добавил, что большинство кредитных средств направляют на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как наиболее непростую и уязвимую сферу. Фонд развития территорий продолжает принимать участие в мониторинге реализации проектов, реализуемых с применением механизма казначейских инфраструктурных кредитов, который был запущен в 2025 году. Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина на сегодня регионам одобрено представление 396 млрд рублей КИК.
«Самыми капиталоемкими стали инфраструктурные кредиты, которые выдаются субъектам на выгодных условиях — под 3% годовых на 15 лет, что позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики, без сильной нагрузки на региональные бюджеты», — подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что все проекты призваны улучшить качество жизни россиян и позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее.
Напомним, что на сегодняшний день Нижегородская область является абсолютным лидером по объему одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в рамках инфраструктурного меню — более 107 миллиардов рублей. В отличие от коммерческих займов или рыночных облигаций, бюджетные кредиты предоставляются на долгосрочной основе и по льготным, значительно заниженным ставкам. На эти средства регион реализует масштабные инфраструктурные проекты: строит станции метро, дублер проспекта Гагарина, модернизирует электротранспорт, создает объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Кулибин».