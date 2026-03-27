Воронежских водителей предупредили о затяжном дожде на трассе М-4 «Дон»

Осадки будут идти на протяжении суток.

Источник: АиФ Воронеж

Дожди ожидаются на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Воронежской области в пятницу, 27 марта. Осадки будут идти на протяжении суток, предупредили автомобилистов в компании «Автодор».

В связи с ухудшением погодных условий водителей призывают быть предельно осторожными. Во время движения следует избегать резких манёвров, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также учитывать, что из-за дождя снижается сцепление шин с асфальтом и увеличивается тормозной путь автомобиля.

Ранее «АиФ-Воронеж» рассказывало о погоде, которая ожидается в регионе в предстоящие выходные.