Воронежских водителей предупредили о затяжном дожде на трассе М-4 «Дон»

Дожди ожидаются на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Воронежской области в пятницу, 27 марта. Осадки будут идти на протяжении суток, предупредили автомобилистов в компании «Автодор».
В связи с ухудшением погодных условий водителей призывают быть предельно осторожными. Во время движения следует избегать резких манёвров, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также учитывать, что из-за дождя снижается сцепление шин с асфальтом и увеличивается тормозной путь автомобиля.
