Глава Нацбанка Головченко сказал про колебания курса доллара

Глава Нацбанка Головченко сказал, что отвлекает белорусов от курса доллара.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал про колебания курса доллара, пишет БелТА.

Глава Нацбанка обратил внимание на то, что сейчас курс белорусского рубля стабилен, а процессы девалютизации идут довольно быстро. Головченко сказал, что депозиты физлиц и юрлиц уверенно и быстро растут, что, соответственно, отвлекает в определенной степени внимание белорусов от «фиксации на курсе доллара».

— Фиксация на курсе доллара, возможно, пока еще сохраняется для тех, кто держит определенную часть сбережений наличных в долларе, — считает он.

Также Головченко назвал объективными колебания курса доллара, на что влияет масса факторов. При этом он подчеркнул, что Нацбанк не вмешивается в процессы курсообразования, которые происходят на рыночной основе. Но сообщил, что у главного фингрегулятора страны есть инструменты, чтобы купировать резкие колебания курса иностранных валют.

— В случае резких всплесков у нас есть инструментарий для того, чтобы купировать эти процессы. Но пока мы его не задействуем, потому что серьезных потрясений на валютном рынке не предвидится, — уверен глава Нацбанка.

Еще милиция изъяла у белоруса настоящие $12 тысяч, когда он хотел обменять их банке.

Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 марта перед выходными.

А Литва ответила на предложение США провести переговоры с Беларусью.

