Глава Нацбанка Головченко сказал про колебания курса доллара

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал про колебания курса доллара, пишет БелТА.
Глава Нацбанка обратил внимание на то, что сейчас курс белорусского рубля стабилен, а процессы девалютизации идут довольно быстро. Головченко сказал, что депозиты физлиц и юрлиц уверенно и быстро растут, что, соответственно, отвлекает в определенной степени внимание белорусов от «фиксации на курсе доллара».
— Фиксация на курсе доллара, возможно, пока еще сохраняется для тех, кто держит определенную часть сбережений наличных в долларе, — считает он.
Также Головченко назвал объективными колебания курса доллара, на что влияет масса факторов. При этом он подчеркнул, что Нацбанк не вмешивается в процессы курсообразования, которые происходят на рыночной основе. Но сообщил, что у главного фингрегулятора страны есть инструменты, чтобы купировать резкие колебания курса иностранных валют.
— В случае резких всплесков у нас есть инструментарий для того, чтобы купировать эти процессы. Но пока мы его не задействуем, потому что серьезных потрясений на валютном рынке не предвидится, — уверен глава Нацбанка.
