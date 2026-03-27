Перекрытый из-за оползня Зеленский съезд в Нижнем начали расчищать

Ранее на участке сошел грунт прямо на проезжую часть.

Работы по расчистке начались на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде из-за оползня. Об этом сообщили в мэрии города.

Сотрудники соответствующих городских служб незамедлительно прибыли на место для детальной экспертизы состояния склона и определения степени оползня. Жителей продолжают своевременно информировать о ходе работ.

Корреспондент nn.aif.ru заметил трещину, которая также должна в скором времени обрушиться.

Напомним, что из-за сошедшего грунта проезд по съезду пришлось временно перекрыть. Точные причины произошедшего будут выяснены по окончании тщательного изучения территории. Водителям настоятельно советуют заблаговременно корректировать свои маршруты и использовать альтернативные пути объезда Зеленского съезда до полного завершения ликвидационных работ.

Ранее сообщалось, что провалы на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде устранят до конца июня.