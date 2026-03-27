Третью очередь газопровода для поселка Лоо строят в Сочи

В мэрии Сочи рассказали о сроках завершения газификации поселка Лоо.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи продолжается газификация прибрежных и горных территорий. В рамках региональной программы «Развитие ЖКХ Краснодарского края» специалисты приступили к прокладке третьей очереди газопровода в поселке Лоо и прилегающих микрорайонах. Общая протяженность сетей на текущем этапе составит почти 20 километров.

Новая газовая артерия обеспечит наличие ресурса у жителей Нижней Хобзы, Горного Лоо и Нижнего Уч-Дере. Всего возможность подключиться к сетевому газу получат около 1800 частных домовладений. Кроме того, проект предусматривает газификацию социальной инфраструктуры: школы, детского сада и местного сельского клуба.

«На сегодняшний день проложено 2 километра сетей. Полностью завершить строительство третьей очереди газопровода планируется уже в этом году», — рассказали в мэрии Сочи.

Проект газификации Лоо разделен на пять этапов. Первые две очереди (6,7 км) уже введены в эксплуатацию. Сообщается, что при строительстве используются современные трубы со сроком службы не менее 50 лет, что гарантирует надежность и безопасность системы.

Полная реализация всего проекта, включающего 42,6 километра новых газораспределительных сетей, по плану завершится к 2028 году.