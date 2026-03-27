Движение по Комсомольской ограничат до конца апреля в Нижнем Новгороде

С 1 апреля (07:00) по 30 апреля (22:00) 2026 года будет действовать временное ограничение проезда автотранспорта по улице Комсомольской, сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.
Это касается участка, прилегающего к строящемуся жилому комплексу «ЖК ТРИО». Причиной временных неудобств являются работы по строительству и монтажу инженерных сетей.
Для объезда данного участка дороги водителям рекомендуется использовать прилегающие улицы.
Всех автовладельцев просят заранее изучить предложенную схему объезда, проявлять повышенную осторожность на дороге и неукоснительно соблюдать установленные дорожные знаки.
