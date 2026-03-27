S7 увеличит число рейсов из Новосибирска в Омск

S7 Airlines объявила о расширении полётной программы с конца марта по сибирским направлениям. Авиакомпания запускает дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы в Томск и Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Для омичей главное изменение касается рейсов между Новосибирском и Омском. С 7 апреля их количество вырастет до 17 в неделю. Время в пути составит 1 час 25 минут. Кроме того, с 30 марта S7 увеличит число рейсов из Новосибирска в Красноярск — до пяти в день, перелёт займёт 1 час 20 минут.
Также компания нарастит частоту полётов из Москвы в сибирские города. С 28 марта рейсы в Томск станут ежедневными, а с 31 марта в Кемерово будут выполнять до пяти рейсов в неделю.
В S7 отмечают, что сейчас авиакомпания летает в 21 город Западной и Восточной Сибири, а Новосибирск остаётся крупнейшим хабом, через который удобно строить маршруты по России и за границу.