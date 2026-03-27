В Беларуси с 28 марта повышают цены на топливо

В Беларуси в два этапа вырастут розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщили в концерне «Белнефтехим», корректировка проводится из-за глобального роста котировок на нефть и увеличения логистических издержек для белорусских НПЗ.

Источник: Reuters

С 28 марта цены на заправках вырастут на 4 копейки и составят:

АИ-92 — 2,54 рубля;

АИ-95 — 2,64 рубля;

АИ-98 — 2,86 рубля;

ДТ — 2,64 рубля.

С 4 апреля стоимость топлива поднимется еще на 3 копейки:

АИ-92 — 2,57 рубля;

АИ-95 — 2,67 рубля;

АИ-98 — 2,89 рубля;

ДТ — 2,67 рубля.

Основной причиной подорожания стал резкий скачок мировых цен на нефть. Как мы ранее писали, после атак на крупные иранские месторождения резко выросли мировые цены на нефть и газ. Так, баррель нефти сорта Brent подорожал до более чем $110.

Ситуация уже ударила по мировой авиации: из-за взлета цен зарубежные авиакомпании начали массово отменять рейсы. Так, скандинавская SAS первой в Европе отменила сотни вылетов, а Air France-KLM, Cathay Pacific и Qantas были вынуждены поднять цены на билеты.

Напомним, в 2025 году «Белнефтехим» уже проводил серию повышений цен шагом по 2 копейки в неделю. Тогда за два месяца топливо в общей сложности подорожало на 16 копеек.