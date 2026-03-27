Цены на бензин и дизельное топливо вырастут в Беларуси 28 марта и 4 апреля

«Белнефтехим» сообщил, что цены на топливо в Беларуси поднимут два раза с разбежкой в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 28 марта увеличиваются цены на автомобильное топливо, сообщили в «Белнефтехиме».

Так, «Белнефтехим» сообщил белорусам о поэтапной корректировке розничных цен на бензин и дизельное топливо. Предельные максимальные розничные цены на моторное топливо на АЗС увеличатся с субботы, 28 марта. Топливо подорожает единовременно на 4 копейки.

В итоге цена бензина АИ-92 составит 2,54 белорусского рубля, АИ-95 — 2,64 рубля, АИ-98 — 2,86 рубля, стоимость дизельного топлива станет 2,64 рубля за литр.

И через неделю, с субботы, 4 апреля, еще на 3 копейки подорожает стоимость топлива на АЗС. Цена бензина АИ-92 вырастет до 2,57 рубля, АИ-95 — 2,67 рубля, АИ-98 — 2,89 рубдя, а дизельного топлива — 2,67 ₽

— Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учетом глобального роста котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, роста цен на нефть для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, и увеличения логистических издержек, — прокомментировали в концерне.

