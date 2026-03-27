Индия закупит у России комплексы ПВО «Тунгуска» на $47 млн

Индия покупает у России зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска» на сумму свыше 47 млн долларов. Соответствующий контракт заключили Минобороны Индии и АО «Рособоронэкспорт», сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На процедуре подписания договора о поставках российских ЗПРК «Тунгуска» присутствовал министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх.

«Эти передовые ракетные комплексы повысят возможности многоуровневой противовоздушной обороны Индии против воздушных угроз, в том числе самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет», — цитирует «Интерфакс» сообщение индийского Минобороны.

В ведомстве добавили, что контракт станет еще одним шагом укрепления оборонного партнерства Индии и России.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» применяется для защиты от воздушных ударов различных объектов, а также мотострелковых и танковых подразделений. Комплекс сбивает дроны, крылатые ракеты, способен поражать летательные аппараты.

«Тунгуска» стоит на вооружении ВС РФ и поставляется на экспорт.