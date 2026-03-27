В Прикамье новый дорожный ремонт обеспечат 13 асфальтовых заводов

Прикамье готовится к новому сезону дорожных работ. В регионе предстоит отремонтировать и построить более 400 км дорог. Приведение дорожного покрытия в нормативные порядок обеспечат 13 асфальтовых заводов. Им предстоит ежесуточно производить и отгружать десятки тонн асфальта в час.
На территории Прикамья самыми крупными асфальтовыми заводами являются «АБЗ № 1» и «Стройград Плюс». Мощность каждого из них составляет 160 тонн асфальта в час. В число других заводов вошли: «ДСТ-Пермь», «Химспецстрой», «Евродорстрой», «ТехДорГрупп», «СУ-157», «Унидорстрой», «СКФ АТМ» и «ДСК Магистраль».
У компаний «АБЗ № 1», «СКФ АТМ» и «Евродорстрой» готовы к работе по два завода. Все предприятия откроют в середине апреля.
По данным краевого Минтранса, предприятия проходят проверку готовности к сезону. Инспекцию проведет лаборатория краевого Управления автомобильных дорог и транспорта. В прошлом году лаборатория отобрала и проверила 1114 проб асфальта.
Бюджет Пермского края в 2026 году на ремонт региональных и межмуниципальных дорог потратит 4,5 млрд руб. Власти Перми в этом году намерены привести в порядок городские дороги общей протяженностью 13 км. Более половины из них находятся в Ленинском и Свердловском районах.