Нижегородская полиция просит расширить доплаты сотрудникам

Нехватка кадров уже затрагивает ключевые подразделения.

Источник: Комсомольская правда

Начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев предложил расширить круг сотрудников, получающих региональные доплаты к зарплате. С такой инициативой он выступил на заседании заксобрания, где подводились итоги 2025 года, сообщает «Ъ-Приволжье».

По словам генерала, из-за серьезного некомплекта к обеспечению правопорядка сегодня привлекаются практически все подразделения, поэтому выплаты стоит распространить на всех, кто работает «на земле».

Региональные надбавки действуют с 2023 года и сейчас охватывают в основном сотрудников ППС, участковых и ГИБДД. В бюджете области на 2026 год на эти цели предусмотрено 416 млн рублей, еще 60 млн заложил Нижний Новгород. Однако кадровая ситуация остается напряженной: дефицит вырос с 7% до 29%, а в ППС вакантна почти половина должностей.

Губернатор Глеб Никитин прямого ответа на просьбу не дал, отметив, что регион продолжит поддерживать систему, в том числе ремонтировать участковые пункты. При этом он подчеркнул: вопрос зарплат МВД требует решения на федеральном уровне, иначе нехватка сотрудников может стать серьезной проблемой.