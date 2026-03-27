Нижегородская полиция просит расширить доплаты сотрудникам

Региональные надбавки действуют с 2023 года и сейчас охватывают в основном сотрудников ППС, участковых и ГИБДД. В бюджете области на 2026 год на эти цели предусмотрено 416 млн рублей, еще 60 млн заложил Нижний Новгород. Однако кадровая ситуация остается напряженной: дефицит вырос с 7% до 29%, а в ППС вакантна почти половина должностей.